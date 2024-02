Conférence » Les 150 ans du phare du FOUR » Rue du Cosquer Porspoder, samedi 17 février 2024.

Conférence » Les 150 ans du phare du FOUR » Rue du Cosquer Porspoder Finistère

Le 14 mars 2024, cela fera précisément 150 ans que le phare du Four éclaire de ses éclats nos côtes.

Pour commémorer cet allumage, l’association CAP à l’ouest ! propose une conférence animée par :

-Jean-Christophe Fichou, historien et auteur de nombreux ouvrages sur les phares,

-Patrick Lossec, responsable de la Division des phares & balises Bretagne Ouest,

-Rolland Madec, ancien gardien.

La conférence évoquera les raisons qui ont prévalu à son édification, son utilité aujourd’hui, ce qui le singularise sur le plan technique et architectural mais aussi quelques épisodes parfois tragiques de la vie de ses gardiens.

Des temps d’échanges avec le public sont prévus.

L’entrée est en libre participation au bénéfice intégral de la station SNSM de Landunvez-Porspoder-Lanildut.

Dans la salle, une exposition sous forme de roll up (totems enrouleurs) en lien avec le bicentenaire de la lentille de Fresnel sera présentée. .

Rue du Cosquer Centre socio-culturel le Phare

Porspoder 29840 Finistère Bretagne assocapwest@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17 17:00:00



