Pour la sortie du nouvel opus des Amis du Patrimoine Santois, Dominique Facon vous racontera l’histoire des 12 mairies de la ville de Santes ! Salle de l’Amitié rue Koening santes Santes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T21:30:00

