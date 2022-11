Conférence : Les 100 plus beaux monuments au morts de l’ex Haute-Normandie Saint-Laurent-de-Brèvedent Saint-Laurent-de-Brèvedent Catégories d’évènement: Saint-Laurent-de-Brèvedent

Seine-Maritime

Conférence : Les 100 plus beaux monuments au morts de l’ex Haute-Normandie Saint-Laurent-de-Brèvedent, 1 décembre 2022, Saint-Laurent-de-Brèvedent. Conférence : Les 100 plus beaux monuments au morts de l’ex Haute-Normandie

19 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime

2022-12-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-01 Saint-Laurent-de-Brèvedent

Seine-Maritime Saint-Laurent-de-Brèvedent L’association SLB Patrimoine vous propose une conférence dans la salle du château de Saint-Laurent-de-Brèvedent. Patrimoine de la Région Normandie travaille depuis plusieurs années sur les oeuvres commémoratives relatives aux guerres : monuments au morts, vitraux, statues… L’étude récente des monuments aux morts de la Seine-Maritime et de l’Eure a mis en lumière parmi les commandes issues de la grande série, une centaine de monuments sculptés, oeuvres originales, attribuées à des artistes tantôt anonymes ou au contraire renommés. La conférence se propose de replacer le monument de Saint-Laurent-de-Brèvedent dans le contexte global de commande entre 1918 et 1930 et de préciser les points d’intérêt de l’oeuvre. Le jeudi 1er décembre à 18h.

Entrée libre au bénéfice de l’association L’association SLB Patrimoine vous propose une conférence dans la salle du château de Saint-Laurent-de-Brèvedent. Patrimoine de la Région Normandie travaille depuis plusieurs années sur les oeuvres commémoratives relatives aux guerres : monuments au morts, vitraux, statues… L’étude récente des monuments aux morts de la Seine-Maritime et de l’Eure a mis en lumière parmi les commandes issues de la grande série, une centaine de monuments sculptés, oeuvres originales, attribuées à des artistes tantôt anonymes ou au contraire renommés. La conférence se propose de replacer le monument de Saint-Laurent-de-Brèvedent dans le contexte global de commande entre 1918 et 1930 et de préciser les points d’intérêt de l’oeuvre. Le jeudi 1er décembre à 18h.

Entrée libre au bénéfice de l’association https://www.st-laurent-de-brevedent.com/ Saint-Laurent-de-Brèvedent

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Laurent-de-Brèvedent, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Laurent-de-Brèvedent Adresse 19 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime Ville Saint-Laurent-de-Brèvedent lieuville Saint-Laurent-de-Brèvedent Departement Seine-Maritime

Conférence : Les 100 plus beaux monuments au morts de l’ex Haute-Normandie Saint-Laurent-de-Brèvedent 2022-12-01 was last modified: by Conférence : Les 100 plus beaux monuments au morts de l’ex Haute-Normandie Saint-Laurent-de-Brèvedent Saint-Laurent-de-Brèvedent 1 décembre 2022 19 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime Saint-Laurent-de-Brèvedent seine-maritime

Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime