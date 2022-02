Conférence : Les 100 ans du musée Henri Barré Thouars, 28 février 2022, Thouars.

Conférence : Les 100 ans du musée Henri Barré Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars

2022-02-28 20:30:00 – 2022-02-28 Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars Deux-Sèvres

EUR Les premières collections d’art et d’antiquités sur notre territoire sont regroupées à la fin du XIXème siècle par la Société des Sciences & Beaux-Arts de Thouars. En 1893, un premier musée est installé dans l’Hôtel de Ville et les collections sont complétées par des legs de familles locales. À l’été 1920, la ville de Thouars installe officiellement son nouveau musée dans la belle maison néo-gothique léguée par la famille Barré. Au fil des décennies, les collections se sont enrichies et le musée est devenu un lieu culturel incontournable auquel les Thouarsais sont très attachés, qui raconte à la fois l’histoire de l’Art et celle de notre territoire. Au cours de cette conférence, Sébastien Maurin et Sabine Blugeon, tous deux membres du Service de l’Architecture & des Patrimoines de la Ville de Thouars, nous racontent les 100 ans du Musée Henri Barré.

Musée Henri Barré

Écuries du Château Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars

