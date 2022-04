Conférence : “Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019” Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Conférence : “Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019” Saint-Dizier, 28 avril 2022, Saint-Dizier. Conférence : “Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019” Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand Saint-Dizier

2022-04-28 – 2022-04-28 Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand

Saint-Dizier Haute-Marne Saint-Dizier Haute-Marne Malgré la crise sanitaire, des découvertes archéologiques remarquables ont été faites en France, en 2020 et 2021, notamment dans le cadre de l’archéologie préventive. Par Christian Cribellier, conservateur général du patrimoine, adjoint au sous-directeur de l’Archéologie au ministère de la culture. Par Christian Cribellier, conservateur général du patrimoine, adjoint au sous-directeur de l’Archéologie au ministère de la culture. A 18h30. Entrée libre. +33 3 25 07 31 50 Malgré la crise sanitaire, des découvertes archéologiques remarquables ont été faites en France, en 2020 et 2021, notamment dans le cadre de l’archéologie préventive. Par Christian Cribellier, conservateur général du patrimoine, adjoint au sous-directeur de l’Archéologie au ministère de la culture. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand Saint-Dizier

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Saint-Dizier Adresse Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand Ville Saint-Dizier lieuville Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Conférence : “Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019” Saint-Dizier 2022-04-28 was last modified: by Conférence : “Les 10 découvertes archéologiques françaises les plus importantes depuis 2019” Saint-Dizier Saint-Dizier 28 avril 2022 haute-marne Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne