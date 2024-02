Conférence l’Équateur, terre de diversité Reichshoffen, jeudi 14 mars 2024.

Venez assister à la conférence Altaïr « Équateur, Terre de diversité » de Lynda Paquette et de Martin Parent. Les thèmes abordés seront les Andes tropicales, la forêt de nuages, la biodiversité, l’Amazonie, le parc Yasuni, le volcan Chimborazo, le peuple Kichwa, Alexandre Von Humboldt, Quito, la civilisation Quitu-Cara, la côte Manabi, le chapeau équatorien et la culture du cacao. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14

12 rue du Général Koenig

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est info@lacastine.com

