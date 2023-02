Conférence “L’épuration à Montluçon et dans la Région” Maison communale Chazemais Catégories d’Évènement: Allier

Conférence “L’épuration à Montluçon et dans la Région” Maison communale, 24 février 2023, Chazemais . Conférence “L’épuration à Montluçon et dans la Région” Le bourg Maison communale Chazemais Allier Maison communale Le bourg

2023-02-24 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-24

Allier Par Pascal Gilbert, professeur d’histoire au Lycée Madame de Staël +33 4 70 04 33 46 Maison communale Le bourg Chazemais

