CONFÉRENCE : L’ENVIRONNEMENT À L’ÈRE DU BRIQUETAGE Marsal Marsal Catégories d’Évènement: Marsal

Moselle

CONFÉRENCE : L’ENVIRONNEMENT À L’ÈRE DU BRIQUETAGE, 11 mars 2023, Marsal Marsal. CONFÉRENCE : L’ENVIRONNEMENT À L’ÈRE DU BRIQUETAGE Porte de France Marsal Moselle

2023-03-11 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-11 15:00:00 15:00:00 Marsal

Moselle Marsal En partenariat avec la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques de Moselle, Michel Remillon, Président de l’Association du Musée dép. du Sel, propose une conférence autour de la déforestation au moment de l’exploitation du sel. Vous serez invités à vous replonger dans l’âge du fer, où les questions environnementales et écologiques n’étaient pas encore étudiées par nos ancêtres les Gaulois. +33 3 87 35 01 50 http://www.mosellepassion.fr/ @CourtoisCD57

Marsal

dernière mise à jour : 2023-02-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Marsal, Moselle Autres Lieu Marsal Adresse Porte de France Marsal Moselle Ville Marsal Marsal Departement Moselle Lieu Ville Marsal

Marsal Marsal Marsal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marsal marsal/

CONFÉRENCE : L’ENVIRONNEMENT À L’ÈRE DU BRIQUETAGE 2023-03-11 was last modified: by CONFÉRENCE : L’ENVIRONNEMENT À L’ÈRE DU BRIQUETAGE Marsal 11 mars 2023 Marsal Moselle Porte de France Marsal Moselle

Marsal Marsal Moselle