6 conférences autour de la Commune de Paris auront lieu au Pavillon Carré de Baudouin entre le 27 mars et le 26 mai 2021, sur des thématiques variées. En partenariat avec l’association Faisons Vivre la Commune. La pensée éducative et l’action effective en matière scolaire de la Commune de Paris sont encore très peu connues. Pourtant, la première laïcisation des écoles publiques fut l’œuvre de la République sociale de Paris dès le 2 avril 1871. De même, celle-ci, dans les conditions extrêmement difficiles que lui imposa le second siège de Paris, entama la construction d’une école inspirée par la pensée pédagogique des divers socialismes du XIXe siècle. La notion d’éducation intégrale fut au cœur de cette approche d’une éducation nouvelle, qui voulait « qu’un manieur d’outil puisse écrire un livre, l’écrire avec passion, avec talent, sans pour cela se croire obligé d’abandonner l’étau ou l’établi. » Conférence-débat L’enseignement sous la Commune avec Jean-François Dupeyron, agrégé de philosophie, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux. Jean-François Dupeyron a publié récemment : A l’école de la Commune, aux éditions Raison et Passion. Conférence en présentiel, sous réserve du contexte sanitaire / Retransmission en podcast Animations -> Conférence / Débat Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant Paris 75020

