Conférence : L'enseignement de la traduction professionnelle
Université Sorbonne Nouvelle Paris

Paris

Le jeudi 17 novembre 2022

de 11h00 à 12h00

. gratuit

Avec Isabelle Collombat, Professeure des universités et Directrice de l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs à la Sorbonne Nouvelle.

La réflexion proposée ici expose trois points principaux dans la perspective d'une comparaison entre la France et le Québec en matière d'enseignement de la traduction professionnelle et vise à mettre en exergue des différences tant pratiques qu'épistémologiques majeures dans la manière dont est envisagée la traduction à l'université des deux côtés de l'Atlantique. Cette comparaison se fonde ainsi sur la distinction entre traduction didactique et traduction professionnelle, sur les approches didactiques qui en découlent, de même que sur l'opposition entre études aréales et études françaises.

Dans le cadre de la journée de recherche de la Cité des Écritures

Université Sorbonne Nouvelle
8 avenue Saint-Mandé
75012 Paris

