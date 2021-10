Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Conférence “L’enlèvement d’Europe : récit mytholgique et représentations artistiques” Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Conférence “L’enlèvement d’Europe : récit mytholgique et représentations artistiques” Niort, 10 novembre 2021, Niort. Conférence “L’enlèvement d’Europe : récit mytholgique et représentations artistiques” 2021-11-10 18:00:00 – 2021-11-10 20:00:00 Maison des Associations 12 rue Joseph Cugnot

Niort Deux-Sèvres Organisée par l’association Guillaume Budé et animée par Daniel Courant, docteur ès lettres et conservateur en chef honoraire des musées de Niort Agglo.

Consulter le fichier rattaché pour en connaître le contenu. Organisée par l’association Guillaume Budé et animée par Daniel Courant, docteur ès lettres et conservateur en chef honoraire des musées de Niort Agglo.

Consulter le fichier rattaché pour en connaître le contenu. +33 5 49 09 06 09 Organisée par l’association Guillaume Budé et animée par Daniel Courant, docteur ès lettres et conservateur en chef honoraire des musées de Niort Agglo.

Consulter le fichier rattaché pour en connaître le contenu. Association Guillaume Budé dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Maison des Associations 12 rue Joseph Cugnot Ville Niort lieuville 46.31564#-0.47764