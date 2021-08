Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Conférence ‘l’énigme du suaire de turin” Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Conférence ‘l’énigme du suaire de turin” Val-Cenis, 12 août 2021, Val-Cenis. Conférence ‘l’énigme du suaire de turin” 2021-08-12 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-12 20:00:00 20:00:00 Maison du Passage Bramans

Val-Cenis Savoie • Présentation de reproductions ‘grandeur nature’ (en positif et négatif)

• Vidéo-projection sur l’état actuel de la recherche

• Eléments historiques sur le chemin du Saint Suaire

• Analyses scientifiques (dernières datations)

• Débat dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Val-Cenis Autres Lieu Val-Cenis Adresse Maison du Passage Bramans Ville Val-Cenis lieuville 45.2283#6.78032