Drôme Saint-Restitut En 1465, l’évêque du diocèse de Saint-Paul-Trois-Châteaux déclare avoir découvert les reliques de Restitut, aveugle-né de l’Évangile et disciple du Christ. Cette découverte vient renforcer un culte populaire plus ancien et une légende déjà bien installée. aaeglisesaintrestitut@gmail.com +33 7 68 99 57 51 https://cartepatrimoine.ladrome.fr/notice-3199 Mairie 2 place du colonel Bertrand Saint-Restitut

