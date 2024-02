CONFERENCE L’ENERGETIQUE DU PRINTEMPS ATELIER DE KATIA BAUR Cardeilhac, mardi 19 mars 2024.

Selon l’énergétique traditionnelle chinoise, nous sommes au printemps depuis le 04 février et celui-ci durera jusqu’au 16 avril.

Qu’implique le passage de cette saison pour notre corps et notre esprit et quelles sont les recommandations données par l’énergétique chinoise traditionnelle pour se sentir mieux?

Animé par Aurélie Oléa, de l’association Follement sages, délicieusement sauvages

Inscription obligatoire, places limitées

Durée 1h

En présentiel ou en visio (le lien vous sera communiqué après l’inscription)5 EUR.

Début : 2024-03-19 19:00:00

fin : 2024-03-19

ATELIER DE KATIA BAUR 22 route de Saint Marcet

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie fsds.asso@gmail.com

