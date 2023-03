CONFÉRENCE: L’EMPIRE ROMAIN AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE Lieuran-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Lieuran-lès-Béziers

CONFÉRENCE: L’EMPIRE ROMAIN AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE, 1 mars 2023, Lieuran-lès-Béziers . CONFÉRENCE: L’EMPIRE ROMAIN AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault

2023-03-01 18:30:00 – 2023-03-01 Lieuran-lès-Béziers

Hérault À la fin du Ier siècle av. J.-C., le bassin méditerranéen est unifié sous l’autorité de Rome. Cet empire immense rassemble des pays et des peuples très éloignés. Monsieur Michel NOVOVITCH, conférencier émérite vous invite à redécouvrir l’Empire Romain autour de la méditerranée. À la fin du Ier siècle av. J.-C., le bassin méditerranéen est unifié sous l’autorité de Rome. Cet empire immense rassemble des pays et des peuples très éloignés. Monsieur Michel NOVOVITCH, conférencier émérite vous invite à redécouvrir l’Empire Romain autour de la méditerranée. +33 4 67 36 10 35 foyer rural

Lieuran-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lieuran-lès-Béziers Autres Lieu Lieuran-lès-Béziers Adresse Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault Ville Lieuran-lès-Béziers lieuville Lieuran-lès-Béziers Departement Hérault

Lieuran-lès-Béziers Lieuran-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lieuran-les-beziers /

CONFÉRENCE: L’EMPIRE ROMAIN AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE 2023-03-01 was last modified: by CONFÉRENCE: L’EMPIRE ROMAIN AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE Lieuran-lès-Béziers 1 mars 2023 Hérault Lieuran-lès-Béziers Rue du Champ Blanc Lieuran-lès-Béziers Hérault

Lieuran-lès-Béziers Hérault