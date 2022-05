Conférence : L’émouvante histoire de Joseph Nadanowska, fils de déportée Chevagnes Chevagnes Catégories d’évènement: Allier

Chevagnes

Conférence : L’émouvante histoire de Joseph Nadanowska, fils de déportée Chevagnes, 21 mai 2022, Chevagnes. Conférence : L’émouvante histoire de Joseph Nadanowska, fils de déportée Salle polyvalente 33 rue des Tanneries Chevagnes

2022-05-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-21 22:30:00 22:30:00 Salle polyvalente 33 rue des Tanneries

Chevagnes Allier Chevagnes Monique Nadanowska, épouse de Joseph Nadanowska évoque l’émouvante histoire de son défunt mari fils de déportée juive qui, de son vivant, a toujours cru que sa mère l’avait abandonné. chevagnesensolognebourbonnaise@gmail.com +33 6 10 44 58 69 https://association-csb.fr/ Salle polyvalente 33 rue des Tanneries Chevagnes

dernière mise à jour : 2022-05-09 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chevagnes Autres Lieu Chevagnes Adresse Salle polyvalente 33 rue des Tanneries Ville Chevagnes lieuville Salle polyvalente 33 rue des Tanneries Chevagnes Departement Allier

Chevagnes Chevagnes Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevagnes/

Conférence : L’émouvante histoire de Joseph Nadanowska, fils de déportée Chevagnes 2022-05-21 was last modified: by Conférence : L’émouvante histoire de Joseph Nadanowska, fils de déportée Chevagnes Chevagnes 21 mai 2022 Allier Chevagnes

Chevagnes Allier