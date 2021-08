Saint-Savin abbaye de saint savin Saint-Savin, Vienne Conférence “L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE” abbaye de saint savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Les peintures de l’abbatiale n’ont pas fini de nous surprendre ! Et de nous émouvoir… Grâce à une nouvelle méthode, le relevé archéographique, il s’agira de comprendre comment l’histoire d’un site mondialement connu peut révéler encore des secrets ! Et d’approcher le témoignage d’une chercheuse venue nous confier l’émotion de ses découvertes…

Accessible gratuitement, jauge de limitation de places possibles due à la situation sanitaire- nous contacter pour informations

Que se passe-t-il lorsqu’un chercheur fait une découverte ? Que ressent-il ? Réponse durant cette conférence de 30 minutes ! abbaye de saint savin place de la libération 86310 saint savin Saint-Savin Vienne

2021-10-07T11:30:00 2021-10-07T12:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T14:30:00;2021-10-07T17:00:00 2021-10-07T17:30:00

