Conférence : L'émergence d'une nouvelle puissance maritime : LA CHINE
Biarritz, 1 février 2023

Conférence : L’émergence d’une nouvelle puissance maritime : LA CHINE

2023-02-01 – 2023-02-01

Conférence animée par Hugues Eudeline : docteur en histoire militaire, défense et sécurité de l’École pratique des hautes études (Paris) et proposée par les Amis du Musée de la Mer.

Pour réaliser le rêve chinois et assurer la croissance économique nécessaire à son développement, la Chine, pour la première fois de son histoire, privilégie la mer. Manquant d’une part des matières premières nécessaires à son industrie et d’autre part de débouchés pour les biens qu’elle produit, le successeur de Mao, Deng Xiaoping, comprend que le développement du pays le plus peuplé au monde dépend des échanges avec l’étranger. Île géopolitique – la Chine

n’a pas de frontières terrestres sûres – ses côtes constituent la seule ouverture fiable vers le monde extérieur.

