Conférence “Légion d’honneur et ordres nationaux” Saint-Tropez Saint-Tropez Catégories d’évènement: Saint-Tropez

Var

Conférence “Légion d’honneur et ordres nationaux” Saint-Tropez, 22 avril 2022, Saint-Tropez. Conférence “Légion d’honneur et ordres nationaux” Cinéma Théâtre la Renaissance 13 Place des Lices Saint-Tropez

2022-04-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-22 20:00:00 20:00:00 Cinéma Théâtre la Renaissance 13 Place des Lices

Saint-Tropez Var Saint-Tropez Var Vendredi 22 avril: “Légion d’honneur et ordres nationaux” par Alain MARAIS, Inspecteur général de l’INSEE – Président de la section du Var de la S.M.L.H. info@sainttropeztourisme.com Cinéma Théâtre la Renaissance 13 Place des Lices Saint-Tropez

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Saint-Tropez Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Saint-Tropez, Var Autres Lieu Saint-Tropez Adresse Cinéma Théâtre la Renaissance 13 Place des Lices Ville Saint-Tropez lieuville Cinéma Théâtre la Renaissance 13 Place des Lices Saint-Tropez Departement Var

Saint-Tropez Saint-Tropez Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-tropez/

Conférence “Légion d’honneur et ordres nationaux” Saint-Tropez 2022-04-22 was last modified: by Conférence “Légion d’honneur et ordres nationaux” Saint-Tropez Saint-Tropez 22 avril 2022 Saint-Tropez Var

Saint-Tropez Var