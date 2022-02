Conférence / lecture : écriture entre femmes Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Conférence / lecture : écriture entre femmes Chambéry, 9 mars 2022, Chambéry. AQCV Université populaire 3 rue du Laurier

2022-03-09 14:00:00

Chambéry Savoie Chambéry Muguette sollicite la mémoire des femmes, de tous horizons culturels, en leur demandant de témoigner sur l’évolution qu’elles ont constaté sur l’égalité femmes hommes, au cours de leur vie personnelle comme professionnelle. accueil@aqcv.org +33 4 79 85 50 76 http://aqcv.org/ AQCV Université populaire 3 rue du Laurier Chambéry

