Conférence : L’écriture de Monique Wittig. A la couleur de Sappho Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Rencontre avec Catherine Ecarnot, spécialiste de l’écriture de Monique Wittig.

Écrivaine du Nouveau Roman,

essayiste, féministe matérialiste, Monique Wittig a mis le lesbianisme au

centre de son œuvre littéraire et théorique. Dans un corps à corps amoureux avec

et contre le langage, la poésie wittigienne donne forme à l’inconcevable lesbienne,

échappée de la féminitude, rebelle à la sexuation. À travers de nombreux emprunts aux

auteurs anciens et la pratique de la citation, Wittig transforme Les Guérillères en épopée féministe, Le Corps lesbien en Évangile

selon Sappho, met en scène une Quichotte aussi lesbienne que sa Dulcinée dans Le Voyage sans fin et se lance sur les pas de Dante dans Virgile non. Ici, l’homosexualité

féminine n’est pas un thème, mais un prisme, ce qu’elle produit, c’est un changement

d’optique, un basculement inédit du point de vue qui rend l’appropriation du

général par le masculin visible et le

sexage évident, qui rend le collectif

féminin possible, qui provoque tout à la fois colère et rire.

Agrégée de lettres modernes, Catherine

Écarnot est l’autrice de la première thèse en Europe sur l’écriture

de Monique Wittig. Le livre qui en a été tiré

en 2002 L’Écriture de Monique Wittig. À la couleur de Sappho vient

d’être republié par les éditions iXe dans une version remaniée, actualisée,

enrichie de nombreuses références aux études plus récentes.

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : https://etudeswittig.hypotheses.org/4829

éditions iXe Monique Wittig et Catherine Ecarnot