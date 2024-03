Conférence L’écriture comme une suite de gestes. Histoire d’une enquête Musée Champollion de Figeac musée Champollion Les Écritures du Monde- Figeac, jeudi 4 avril 2024.

Conférence L’écriture comme une suite de gestes. Histoire d’une enquête Musée Champollion de Figeac musée Champollion Les Écritures du Monde- Figeac Lot

» L’écriture comme une suite de gestes. Histoire d’une enquête », par Sally Bonn, maître de conférences en esthétique à l’université de Picardie Jules Verne

En tant que chercheuse mais aussi en tant qu’écrivaine, et enfin en tant que critique d’art, je mène depuis plusieurs années une sorte d’enquête. Celle-ci consiste à interroger des écrivaines et écrivains, des artistes, des poètesses et poètes sur leur rapport à l’écriture à travers la question du geste. Que signifie et représente pour elles et eux, le geste d’écrire. Leurs réponses permettent d’élaborer un territoire de scription propre aux pratiques contemporaines, où s’entrelacent singulièrement les mots et les images à travers le corps.

Cette conférence racontera l’histoire de cette enquête et quelques-unes des réponses, en mots et en images, reçues.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04

musée Champollion Les Écritures du Monde- Place Champollion

Figeac 46100 Lot Occitanie accueil1musee@ville-figeac.fr

L’événement Conférence L’écriture comme une suite de gestes. Histoire d’une enquête Musée Champollion de Figeac Figeac a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Figeac