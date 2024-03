Conférence : L’ÉCORESPONSABILITÉ DU MONDE DE L’ART : ENJEUX ÉTHIQUES ET ESTHÉTIQUES Ecole Supérieure d’arts appliqués de Bourgogne Nevers, vendredi 15 mars 2024.

ENJEUX ÉTHIQUES ET ESTHÉTIQUES Comment les arts visuels traitent-ils la question écologique ? Quels enjeux soulèvent l’esthétique et l’éthique environnementales ? Vendredi 15 mars, 13h00 Ecole Supérieure d’arts appliqués de Bourgogne accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T13:00:00+01:00 – 2024-03-15T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T13:00:00+01:00 – 2024-03-15T15:00:00+01:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à rencontrer le chercheur universitaire et critique d’art François Salmeron autour de la question très actuelle de la pratique artistique en regard de la problématique écologique.

‘Comment les arts visuels traitent-ils de la question écologique ? Et quels enjeux fondamentaux soulèvent l’esthétique et l’éthique environnementales, à l’heure où nos modes d’existence bousculent l’équilibre de la planète ? Plus précisément, en quoi les œuvres, les actions et la vision du monde que l’on rencontre dans l’art écologique, révèlent-elles de nouvelles manières de créer, de vivre et de considérer notre rapport au vivant et à l’écosystème ?

Les artistes écologiques participent indéniablement à redéfinir notre perception du monde vivant, et à réexaminer la valeur que nous lui accordons, par le biais d’une attention et de procédés de création respectueux de la beauté et de la diversité des écosystèmes. Éco-création, recyclage, permaculture ou éco-architecture, témoignent notamment d’un retour à la terre et d’un engagement concret en faveur de l’environnement. L’enjeu : préserver et revitaliser la communauté biotique à laquelle nous appartenons, suivant les préceptes d’une éthique de la terre (Aldo Leopold), de la responsabilité (Hans Jonas), ou de la sollicitude (Carol Gilligan).’

Fort de ses recherches doctorales et plus particulièrement de sa récente résidence itinérante au Centre d’art Caza d’Oro en Occitanie, François Salmeron nous montrera dans quelle mesure les éthiques et les esthétiques environnementales convergent pour réévaluer la place du vivant et de la création plastique, dans les bouleversements écologiques qui s’engagent aujourd’hui.

François Salmeron (né en 1984) est philosophe, enseignant, journaliste, critique d’art et trésorier du bureau de l’AICA France (Association Internationale des Critiques d’Art). Il est l’auteur d’Itinérances écologiques – art, éthique et environnement (édition Caza d’Oro – Les presses du réel, 2024), et contribue à des publications françaises et internationales, dont Le Quotidien de l’Art et son Hebdo. Il enseigne au Département de Photographie de l’Université Paris 8, ainsi qu’à l’École des Arts de la Sorbonne, où il poursuit un doctorat sur les éthiques et les esthétiques environnementales. Il a édité plusieurs recueils de poésie.

Remerciements à l’École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne (Esaab) pour son accueil.

Ecole Supérieure d’arts appliqués de Bourgogne 95 rue d’Estutt de Tracy – Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « communication@parcsaintleger.fr »}]

ART ECOLOGIE

© Caza d’Oro, 2023 – Graphiste Julien Boitias