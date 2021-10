Touques Touques Calvados, Touques Conférence : “L’économie après Covid” par Jean-Marc SYLVESTRE Touques Touques Catégories d’évènement: Calvados

Conférence : “L’économie après Covid” par Jean-Marc SYLVESTRE Touques, 29 octobre 2021, Touques. Conférence : “L’économie après Covid” par Jean-Marc SYLVESTRE 2021-10-29 18:00:00 – 2021-10-29 Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

Après Frederic FEDOROVSKI et Guillaume LERICOLAIS, la ville de Touques reçoit le journaliste, chroniqueur, éditorialiste, producteur, blogueur et écrivain français, Jean Marc SYLVESTRE, le monsieur économie des médias.

animation@mairiedetouques.fr +33 2 61 00 80 04 https://www.mairiedetouques.fr/

