Salle Jean Gabin, le jeudi 28 avril à 18:30

Par Caroline Mazel de l’agence Médiarchi Jeudi 28 avril 2022 à 18h30 Cette intervention aborde l’école bordelaise des années 1960-70 entendue comme l’agence d’architecture Salier-Courtois-Lajus-Sadirac-Fouquet dont les principaux fondateurs ont été formés par Claude Ferret à l’Ecole Régionale d’Architecture de Bordeaux. Durant leurs études, ces jeunes architectes s’affranchissent d’une certaine inertie pédagogique pour librement s’intéresser à la manière dont les « maîtres » du Mouvement Moderne (F. L. Wright, Le Corbusier, R. Neutra, L. Mies Van der Rohe, …) conçoivent et construisent objets architecturaux et formes urbaines. Des traces indéniables de recours à une pensée analogique vis-à-vis de ces grandes figures se retrouvent différemment appropriées dans leur production. Nous proposons de découvrir cette école bordelaise, aujourd’hui reconnue et admirée, au travers d’une sélection d’opérations représentatives situées en Nouvelle Aquitaine.

Tarifs : 3 € (Hors abonnement) à la salle Jean Gabin Les conférences sont accessibles en ligne avec l’abonnement annuel

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T20:00:00

