Salle des fêtes, le vendredi 19 mars à 20:30

L’eau, à la fois milieu de vie et composante de la vie. Evolution des besoins, ses usages, transformation des milieux et leurs conséquences. Comment la préserver individuellement et collectivement… Programme : – Introduction : mon parcours / présentation d’aujourd’hui

– L’eau à la fois milieu de vie et composante de la vie (histoire de l’eau sur notre Terre, naissance de la vie dans l’eau, la vie terrestre et l’eau)

– L’eau pour les hommes, bienfaits, consommations et usages

– L’eau dans la ville, évolution des besoins et usages, fonctionnement des réseaux

– L’eau à Mons : la « ressource locale », les réseaux et installations qui alimentent et assainissent, les transformations des milieux et leurs conséquences sur l’eau

– Ce que l’on peut faire individuellement pour préserver notre eau

– Ce que l’on peut faire collectivement à l’échelle du quartier, de la commune, de la communauté de communes Lien visio : [[https://us02web.zoom.us/j/85677196016?pwd=T2l2TnIvRmRTZ0pQNUlObFJoRHRYUT09](https://us02web.zoom.us/j/85677196016?pwd=T2l2TnIvRmRTZ0pQNUlObFJoRHRYUT09)](https://us02web.zoom.us/j/85677196016?pwd=T2l2TnIvRmRTZ0pQNUlObFJoRHRYUT09)

ID de réunion : 856 7719 6016

Code secret : 209224

Contact

Conférence animée par Catherine Soula (Paysagiste, écologue, urbaniste) Salle des fêtes Place de la mairie, 31280 Mons Mons Haute-Garonne

