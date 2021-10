Reims Reims Marne, Reims Conférence : “L’eau et ce qui en découle” Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Conférence : "L'eau et ce qui en découle" Reims, 10 novembre 2021

Reims Marne L’objectif de la conférence “l’eau et ce qui en découle” est de montrer à quel point l’accès à l’eau conditionne la vie de tout individu et,, à plus forte raison, dans des régions où cet accès est diffficile. En effet, l’accès à l’eau potable permet par exemple aux femmes de se libérer de la charge d’aller chercher de l’eau à plusieurs kilomètres parfois de leur domicile, autorise également le maraichage en irriguant les cultures. Les exemples sont nombreux et seront partagés par nos passionnants témoins. En collaboration avec la Ville de Reims, dans le cadre du Reims World Forum, Reims Rayonnement International organise une conférence visant à mettre en lumière le projet de soutien du Grand Reims à la politique “eau” au Burkina Faso. En effet, grâce au 1 % eau/assainissement (loi Oudin/Santini), Reims Métropole s’est engagée dans ces actions de coopérations décentralisées en collaboration avec une association et une ONG. L’action du Grand Reims s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée, en lien étroit avec les Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations Unis pour 2030. Les intervenants sont : – Jean-Pierre Fortuné, Vice-Président de la communauté urbaine du Grand Reims, en charge de l’action au Burkina Faso – Nathalie Picard, Grand Reims, Direction de l’eau et de l’assainissement – Alois Kanyinda Kasanda, Enseignant chercheur chez Neoma-Business School – Julienne Mackonguy, Présidente du comité de jumelage Reims Brazzaville La conférence est animée par Guillaume Martin, Docteur en Sciences de Gestion, Laboratoire Larequoi, Paris-Saclay. Nombre de places limité. association.rri@gmail.com CCI Marne en Champagne 30 Rue Cérès Reims

