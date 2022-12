Conférence « L’eau de notre robinet : d’où vient-elle ? où va-t-elle ? » Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Conférence « L'eau de notre robinet : d'où vient-elle ? où va-t-elle ? » Tournus, 6 janvier 2023, Tournus . Palais de Justice, salle 15 Place des Casernes

Saône-et-Loire EUR Dans le cadre du projet « Eau et participation citoyenne », la Ville de Tournus, en partenariat avec l’Agence de l’Eau et le CPIE Pays de Bourgogne, organise une conférence animée par Gérard Goudet.

Entrée libre Prochainement : de nouvelles conférences, des ateliers citoyens, des visites thématiques pour sensibiliser et mobiliser les habitants sur la préservation de l’eau et sa qualité tout en s’adaptant aux contraintes du changement climatique. http://www.tournus.fr/ Place des Casernes Palais de Justice, salle 15 Tournus

