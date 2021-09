Talence Médiathèque Gérard Castagnéra Gironde, Talence Conférence « L’eau dans la ville : eaux, usage et contraintes » Médiathèque Gérard Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque Gérard Castagnéra, le dimanche 19 septembre à 15:00 Gratuit. Réservation obligatoire. Présentation d’un pass sanitaire. Durée 1h30. Entrée rue du professeur Arnozan.

Conférence « L’eau dans la ville : eaux, usage et contraintes » par Sandrine Vaucelle, géographe, spécialiste de la gestion de l’eau. Médiathèque Gérard Castagnéra 1 avenue du Maréchal Leclerc, 33400 Talence Talence Gironde

