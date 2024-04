Conférence « L’eau dans la tourmente du réchauffement climatique » Médiathèque Arinthod, samedi 4 mai 2024.

Conférence le samedi 04 mai 2024 de 10:30 à 12:00 à la médiathèque d’Arinthod.

Nous le montrerons en répondant à plusieurs questions que nous pouvons nous poser qu’est-ce que l’effet de serre ? Pourquoi les pluies sont elles plus violentes et les moments de chaleur plus chauds ? Pourquoi les nappes phréatiques ne se remplissent elles pas quand il pleut ? Que signifie une augmentation de température de 2 °C ? Pourquoi des températures relativement basses peuvent elles quand même devenir mortelles ? Etc.

Nous aborderons aussi deux graves problèmes bien actuels celui de la disponibilité de l’eau et celui de sa qualité. EUR.

Médiathèque 1A Rue de Magnin

Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté media-arinthod@terredemeraude.fr

