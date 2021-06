Chambéry Galerie Eurêka Chambéry, Savoie Conférence « Le XIXe siècle, âge d’or de la vulgarisation scientifique » Galerie Eurêka Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Galerie Eurêka, le samedi 18 septembre à 15:15

L’histoire de la vulgarisation est particulièrement riche d’enseignements pour comprendre les fonctionnements contemporains des rapports sciences et sociétés. Au XIXe siècle, la vulgarisation contribua à l’édification d’une idéologie du Progrès, soutenant le développement des sociétés industrielles. Cyrille Bodin abordera les grandes lignes de l’histoire de la vulgarisation, et s’attachera à amener une réflexion sur ses fonctions politiques, économiques, institutionnelles mais aussi idéologiques. _Intervenant_ : Cyrille Bodin, chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication, membre associé au Laboratoire interuniversitaire en sciences de l’éducation et de la communication (LISEC), Université de Strasbourg.

