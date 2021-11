Figeac Figeac Figeac, Lot Conférence ” Le Western et la Bible” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Conférence ” Le Western et la Bible” Figeac, 24 novembre 2021, Figeac. Conférence ” Le Western et la Bible” Figeac

2021-11-24 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-24

Figeac Lot Figeac Lot EUR La Fabrique des savoirs , Conférence : M. Yves Pedrono : Le Western et la Bible

Mercredi 24 novembre 2021 20h30 Salle Roger Laval (ancien CES, 2 rue Victor Delbos) L’association La fabrique des savoirs vous convie à une conférence animée par M. Yves Pedrono, Docteur en sciences de l’éducation et ancien professeur de philosophie, il est l’auteur de Et Dieu créa l’Amérique : de la Bible ou western, l’histoire de la naissance des USA. lafabriquedessavoirs.figeac@gmail.com La Fabrique des savoirs , Conférence : M. Yves Pedrono : Le Western et la Bible

Mercredi 24 novembre 2021 20h30 Salle Roger Laval (ancien CES, 2 rue Victor Delbos) @fabrique des savoirs

Figeac

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT Figeac Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac