Conférence : Le Waltharius, une épopée du IXe siècle, 14 mai 2022, .

Conférence : Le Waltharius, une épopée du IXe siècle

2022-05-14 – 2022-05-14

Le Waltharius, une épopée du IXe siècle, aux sources de la littérature européenne par Francois Hoff. Découvert en 1780, ce poème épique a d’abord été considéré comme la traduction latine d’un chant héroïque germanique, un Heldenlied perdu. Mais on s’est bientôt rendu compte qu’il s’agissait d’une œuvre originale, savante, habilement composée, peut-être à partir de récits perdus, dont elle serait la seule trace. François Hoff est agrégé de grammaire et docteur en linguistique latine. Il a enseigné le latin en khâgne-Chartes. Il a découvert le Waltharius en travaillant sur l’image des « barbares » des Grandes Invasions dans la littérature romanesque pour l’Association régionale des enseignants de langues anciennes (ARELAS), et a présenté le poème dans plusieurs conférences et publications.

Conférence organisée par les Amis de la Bibliothèque Humaniste

+33 3 88 58 85 00

