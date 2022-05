Conférence “le voyage en Provence de Pétrarque à Giono”

Il en révèlera toute l' originalité à travers un périple personnel dans le sillage des plus grands écrivains français et étrangers.



18h30: Frédéric d’Agay dédicacera son livre.

19h: conférence.



Infos : Centre culturel / 04 42 01 77 73. Présentée par Frédéric d’ Agay, historien, Vice-Président de la Fédération Historique de Provence qui connait intimement l’ âme et l’ histoire provençales accueil@centreculturelcassis.com +33 4 42 01 77 73 https://www.centreculturelcassis.com/ Il en révèlera toute l’ originalité à travers un périple personnel dans le sillage des plus grands écrivains français et étrangers.



Infos : Centre culturel / 04 42 01 77 73.

