Saint-Palais-sur-Mer Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer - Salle Michel Legrand Charente-Maritime, Saint-Palais-sur-Mer Conférence « Le voyage à Cordouan du XVIe au XXe siècle » Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer – Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Palais-sur-Mer

Conférence « Le voyage à Cordouan du XVIe au XXe siècle » Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer – Salle Michel Legrand, 19 septembre 2021, Saint-Palais-sur-Mer. Conférence « Le voyage à Cordouan du XVIe au XXe siècle »

Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer – Salle Michel Legrand, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Assistez à une conférence menée par Jacques Peret sur « Le voyage à Cordouan du XVIe au XXe siècle ». Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer – Salle Michel Legrand 13 rue du logis vert, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Palais-sur-Mer Autres Lieu Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer - Salle Michel Legrand Adresse 13 rue du logis vert, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Ville Saint-Palais-sur-Mer lieuville Cinéma de Saint-Palais-sur-Mer - Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer