CONFÉRENCE : LE VOL DE LA JOCONDE ——————————— Nous sommes au matin du 22 août 1911 et l’impensable est arrivé : la Joconde n’est plus à sa place. Aura t-il fallu qu’elle disparaisse pour devenir l’œuvre la plus célèbre de l’histoire de l’art ? Durant une heure et demie, reconstituez l’enquête sur l’un des vols les plus incroyables du XXe siècle. Par Alizée Veauvy Guilliams, diplômée de Lettres modernes et d’Histoire contemporaine, aujourd’hui doctorante en Histoire des médias à l’Université de Cergy-Pontoise. Ses sujets de prédilection : la vulgarisation historique, le jeu vidéo et la pop culture. ### A partir de 8 ans. Sur réservation. Durée 1h30. ### Dimanche 27 mars à 16h Commun à toutes les Micro-Folies, le Musée numérique est un dispositif composé d’un écran géant, sur lequel est diffusé un film scénarisant les œuvres des institutions et musées partenaires, et de tablettes synchronisées qui offrent des contenus additionnels pédagogiques et ludiques. Numérisées en très haute définition, les œuvres présentées sont variées : peintures, sculptures, design, architecture, vidéo scientifique, opéra, théâtre, danse, etc.

Retour sur un incroyable larcin au début du siècle dernier !

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:00:00