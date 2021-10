Bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde Conférence “Le vivant, de l’océan à la cité” avec Gilles Boeuf, biologiste, grand voyageur et éminent spécialiste de la biodiversité. Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Conférence avec Gilles Boeuf**, biologiste, grand voyageur et éminent spécialiste de la biodiversité. Gilles Bœuf, chercheur et écologue, enseignant et ancien Président du Museum National d’Histoire Naturelle et du Conseil scientifique de l’Agence Française pour la Biodiversité, professeur invité au Collège de France, conseiller régional Nouvelle Aquitaine. » Gilles Boeuf fait partie du comité scientifique de l’exposition Paysans designers. Il est le parrain d’un des neuf jardins “Une prairie fleurie en ville” situé dans la cour de l’Hôtel de ville. Cette conférence s’appuie sur la leçon inaugurale de Gilles Bœuf présentée au Collège de France pour la chaire annuelle de Développement durable, Environnement, Énergie et Société. Il y présente un état des enjeux – tant scientifiques que pratiques – posés par la question de la biodiversité. Quelle est l’origine du concept de « biodiversité » ? Comment s’est constituée l’immense diversité qui caractérise le vivant ? Quelles furent les conditions qui ont permis son développement ? En constatant les quatre causes majeures de l’effondrement actuel de la biodiversité (la destruction et la pollution des habitats, la surexploitation des ressources naturelles, la dissémination d’espèces et le changement climatique), Gilles Bœuf nous invite à explorer les remèdes scientifiques, économiques et politiques, et à passer à l’action individuellement et collectivement. Gratuit Nombre de places limité – Sur réservation 05 56 10 14 05 **L’exposition Paysans designers sera ouverte exceptionnellement en amont de la conférence.**

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux

