Conférence – Le très grand jeu : Pékin face à l’Asie centrale NEOMA Business School Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 17h30 à 19h00

.Public jeunes et adultes. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Emmanuel Lincot, éminent sinologue et spécialiste de la Chine, explore les enjeux géopolitiques actuels de l’Asie centrale, marqués par l’héritage du « Grand Jeu » et l’ascension des Nouvelles Routes de la Soie.

Avec EMMANUEL LINCOT : Professeur à l’Institut Catholique de Paris, sinologue, intervenant régulier de France Culture, Emmanuel Lincot est Chercheur-associé à l’IRIS

Découvrez les enjeux géopolitiques de l’Asie centrale avec Emmanuel Lincot, professeur et sinologue émérite, lors d’une conférence captivante. Expert en relations internationales et spécialiste de la Chine, Lincot dévoilera les dynamiques de pouvoir et l’impact des Nouvelles Routes de la Soie dans cette région clé, autrefois théâtre du « Grand Jeu » entre empires. Une immersion profonde dans l’histoire, la culture et les stratégies qui façonnent aujourd’hui l’Asie centrale.

L’Asie centrale, une région historiquement importante, est de nouveau au cœur des enjeux mondiaux. Autrefois dominée par de grands empires et figures telles que Tamerlan, cette région a vu s’affronter des puissances comme les Britanniques, les Russes, les Soviétiques et les Américains. Aujourd’hui, le « Grand Jeu » se poursuit avec des acteurs majeurs comme la Chine, la Turquie, l’Iran, l’Inde et le Pakistan. Cette zone, riche en histoire et en cultures diverses, est marquée par des rivalités autour des idéologies, du nationalisme et de la religion. Emmanuel Lincot explore comment les anciennes routes commerciales sont remplacées par les Nouvelles Routes de la Soie, et analyse les dynamiques actuelles de pouvoir, en questionnant si les efforts d’autres nations pourront contrecarrer l’influence croissante de la Chine.

Cette conférence vous offrira un aperçu de la complexité de l’Asie centrale, en combinant histoire, culture et géopolitique, écrit par un expert en Chine contemporaine et passionné par l’Asie centrale.

NEOMA Business School 6, Rue Vandrezanne 75013

