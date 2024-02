Conférence : le Tourisme durable LYCEE DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DU TOURISME ARCHIPEL GUADELOUPE Le Gosier, mardi 5 mars 2024.

Conférence : le Tourisme durable Semaine des métiers du tourisme : le Tourisme Durable Mardi 5 mars, 10h00 LYCEE DES METIERS DE L’HOTELLERIE ET DU TOURISME ARCHIPEL GUADELOUPE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-05T15:00:00+01:00 – 2024-03-05T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-05T15:00:00+01:00 – 2024-03-05T16:30:00+01:00

Conférence : le Tourisme durable

Au sein du Salon du Voyage : Des Expériences durables, initié par les étudiants de BTS Tourisme du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme Archipel Guadeloupe, Mr RABOTEUR Joël, Maître de conférence, chercheur à l’Université des Antilles abordera les sujets tels que la préservation de l’écosystème local, la promotion de l’emploi local, la valorisation de la culture guadeloupéenne.

L’objectif est de sensibiliser les étudiants (BTS, Licences, MASTER Tourisme) et les acteurs du secteur aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques du Tourisme Durable.

Cette conférence encouragera de nouvelles initiatives visant à rendre le tourisme en Guadeloupe plus durable et plus équitable. Il abordera les métiers liés aux tourisme durable tels que : guide touristique spécialisé dans les visites écologiques et culturelles, les responsables de projet en développement durable dans les entreprises touristiques, les gestionnaires de sites naturels protégés tels le parc national de la Guadeloupe, consultant en tourisme durable aidant les entreprises à adopter des pratiques plus responsables, des entrepreneurs proposants des produits ou services écologiques et équitables aux touristes, tels que les excursions, les produits locaux durables…

Un échange interactif sera fait entre les étudiants, les professionnels et le public.

LYCEE DES METIERS DE L'HOTELLERIE ET DU TOURISME ARCHIPEL GUADELOUPE
LE GOSIER – SAINT-FELIX
Le Gosier 97190 Guadeloupe

