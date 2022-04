Conférence “Le thermalisme en Aure Louron” Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées RV 17h30 à la Salle de la mairie

Durée 1h30

Par Cécile Delaumone, guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire Les vallées d’Aure et du Louron comptent de nombreuses sources d’eau thermale dont les vertus sont connues depuis très longtemps. Découvrez, à travers cette conférence, comment elles ont été exploitées au fil du temps et de quelle manière les stations de Saint-Lary et de Loudenvielle se sont imposées à la fin du XXe siècle. RV 17h30 à la Salle de la mairie

