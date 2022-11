conférence : Le territoire du Vexin, de la géologie à la formation des paysages Bouconvillers Bouconvillers Catégories d’évènement: Bouconvillers

La SHGBE (Société Historique et Géographique du Bassin de l'Epte) vous invite, samedi 19 novembre 2022 14h30 à la salle polyvalente de Bouconvillers (Oise), à une conférence : Le territoire du Vexin, de la géologie à la formation des paysages par M. Dominique Frizon de Lamotte (Professeur des universités émérite CY Cergy Paris Université)

