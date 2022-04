Conférence – Le terre-neuvier Marité : cent ans d’histoire maritime Granville, 5 mai 2022, Granville.

Conférence – Le terre-neuvier Marité : cent ans d’histoire maritime à bord du trois-mâts Marité Quai d’Orléans Granville

2022-05-05 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-05 19:30:00 19:30:00 à bord du trois-mâts Marité Quai d’Orléans

Granville Manche

Construit à Fécamp pour la pêche à la morue, le trois-mâts goélette fut aussi caboteur et navire de plaisance. Plusieurs fois sauvé de la destruction et restauré, le Marité est aussi l’un des plus grands voiliers en bois du patrimoine maritime français.

Philippe Hamel, petit-fils de terre-neuvas fait découvrir le destin extraordinaire du Marité, témoin exceptionnel de l’histoire maritime.

lesamisdumarite@gmail.com +33 6 34 42 29 06 http://www.lemarite.com/

