Conférence : Le temps de Noël en Bourbonnais Désertines Désertines Catégories d’évènement: Allier

Desertines

Conférence : Le temps de Noël en Bourbonnais Désertines, 30 novembre 2022, Désertines. Conférence : Le temps de Noël en Bourbonnais

11 rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Salle Jean Bougret Désertines Allier Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie

2022-11-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-30

Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie

Désertines

Allier Désertines Conférence de Frédéric Paris de La Chavannée. +33 4 70 02 34 41 Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Désertines

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Desertines Autres Lieu Désertines Salle Jean Bougret Adresse Désertines Allier Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Ville Désertines lieuville Médiathèque Léo Ferré 11 rue Joliot Curie Désertines Departement Allier

Désertines Salle Jean Bougret Désertines Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/desertines/

Conférence : Le temps de Noël en Bourbonnais Désertines 2022-11-30 was last modified: by Conférence : Le temps de Noël en Bourbonnais Désertines Désertines Salle Jean Bougret 30 novembre 2022 11 rue Joliot Curie Médiathèque Léo Ferré Salle Jean Bougret Désertines Allier Allier Désertines

Désertines Allier