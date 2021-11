Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Conférence : Le système électoral Allemand Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Conférence : Le système électoral Allemand Dinard, 26 novembre 2021, Dinard. Conférence : Le système électoral Allemand Maison des jumelages 9 Rue Coppinger Dinard

2021-11-26 – 2021-11-26 Maison des jumelages 9 Rue Coppinger

Dinard Ille-et-Vilaine Conférence de Dominique Ledez. Le système électoral allemand date de la création de la RFA en 1949. Dans cet exposé Dominique Ledez s’attachera plus spécialement à expliquer le fonctionnement des élections législatives, à évoquer quelques moments emblématiques de l’histoire du parlement fédéral allemand et à rappeler le contexte historique dont procède la « Loi fondamentale » allemande. Pour respecter les normes sanitaires vous êtes invités à présenter votre passe sanitaire et porter le masque. Cette conférence sera suivie d’un repas au restaurant l’Abri des Flots Vendredi 26 novembre 2021 – 18h00 – Maison des jumelages +33 6 20 27 46 42 Conférence de Dominique Ledez. Le système électoral allemand date de la création de la RFA en 1949. Dans cet exposé Dominique Ledez s’attachera plus spécialement à expliquer le fonctionnement des élections législatives, à évoquer quelques moments emblématiques de l’histoire du parlement fédéral allemand et à rappeler le contexte historique dont procède la « Loi fondamentale » allemande. Pour respecter les normes sanitaires vous êtes invités à présenter votre passe sanitaire et porter le masque. Cette conférence sera suivie d’un repas au restaurant l’Abri des Flots Vendredi 26 novembre 2021 – 18h00 – Maison des jumelages Maison des jumelages 9 Rue Coppinger Dinard

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Maison des jumelages 9 Rue Coppinger Ville Dinard lieuville Maison des jumelages 9 Rue Coppinger Dinard