Conférence : Le struthof, un camp de concentration en Alsace annexée Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Catégories d’évènement: Calvados

Port-en-Bessin-Huppain

Conférence : Le struthof, un camp de concentration en Alsace annexée Port-en-Bessin-Huppain, 16 juin 2022, Port-en-Bessin-Huppain. Conférence : Le struthof, un camp de concentration en Alsace annexée Salle des fêtes Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain

2022-06-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-16 22:00:00 22:00:00 Salle des fêtes Quai Baron Gérard

Port-en-Bessin-Huppain Calvados À l’occasion de l’exposition Le KL Natzweiler et ses camps annexes , Guillaume d’Andlau, directeur du Centre Européen du Résistant déporté, donnera une conférence intitulée Le Struthof, un camp de concentration en Alsace annexée . nLe Konzentrationslager Natzweiler, plus connu en France sous le nom de camp du Struthof ou de Natzweiler-Struthof, est le seul camp de concentration nazi aménagé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français actuel. nDe 1941 à 1945, près de 52 000 personnes ont été déportées au camp principal, en Alsace annexée, et/ou dans son réseau de camps annexes situés sur les deux rives du Rhin. Près de 18 000 d’entre eux y ont trouvé la mort. À l’occasion de l’exposition Le KL Natzweiler et ses camps annexes , Guillaume d’Andlau, directeur du Centre Européen du Résistant déporté, donnera une conférence intitulée Le Struthof, un camp de concentration en Alsace annexée . nLe… centreculturel@portenbessin-huppain.fr +33 2 31 21 92 33 https://www.portenbessin-huppain.fr/ À l’occasion de l’exposition Le KL Natzweiler et ses camps annexes , Guillaume d’Andlau, directeur du Centre Européen du Résistant déporté, donnera une conférence intitulée Le Struthof, un camp de concentration en Alsace annexée . nLe Konzentrationslager Natzweiler, plus connu en France sous le nom de camp du Struthof ou de Natzweiler-Struthof, est le seul camp de concentration nazi aménagé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français actuel. nDe 1941 à 1945, près de 52 000 personnes ont été déportées au camp principal, en Alsace annexée, et/ou dans son réseau de camps annexes situés sur les deux rives du Rhin. Près de 18 000 d’entre eux y ont trouvé la mort. Salle des fêtes Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Port-en-Bessin-Huppain Autres Lieu Port-en-Bessin-Huppain Adresse Salle des fêtes Quai Baron Gérard Ville Port-en-Bessin-Huppain lieuville Salle des fêtes Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain Departement Calvados

Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-en-bessin-huppain/

Conférence : Le struthof, un camp de concentration en Alsace annexée Port-en-Bessin-Huppain 2022-06-16 was last modified: by Conférence : Le struthof, un camp de concentration en Alsace annexée Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain 16 juin 2022 Calvados Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain Calvados