Conférence : “Le Soleil, un Ami Aujourd’hui, un Ennemi Demain” Cahors, 2 novembre 2021, Cahors.

Conférence : “Le Soleil, un Ami Aujourd’hui, un Ennemi Demain” 2021-11-02 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-02 Place Bessières Espace Clément Marot – salle des congrès

Cahors Lot

Événement organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Cette conférence, menée par le Dr Serge Boulinguez, est organisée en étroite collaboration avec le comité départemental du Lot de la Ligue contre le cancer.

En introduction, nous avons souhaiter inviter le Club d’Astronomie de Gigouzac pour nous présenter le Soleil, en tant qu’astre astronomique.

La conférence en quelques mots :

“Lors de sa conférence à Cahors, Samuel Alison traitera des points suivants : Nombreux sont ceux qui déclarent : « j’ai besoin de soleil et de ciel bleu, ça me fait du bien ». Ils ont raison de toute évidence, du moins à court terme… Le soleil permet en effet la synthèse de la vitamine D, indispensable pour le fonctionnement optimal de notre système ostéo-articulaire, ses ultraviolets sont utilisés pour le traitement de certaines maladies et sa lumière pour le traitement des dépressions saisonnières. Mais qu’en est-il à long terme ? C’est là que l’on atteint l’épineux et impalpable domaine de la prévention du vieillissement et des cancers de la peau. Alors ami ou ennemi ? En abordant tour à tour les bienfaits et les méfaits du soleil, chacun pourra forger sa propre conviction.” Serge Boulinguez, dermatologue.

