le vendredi 1 octobre à 19:00

### A l’occasion de l’exposition Paysans designers, un art du vivant, le madd-bordeaux accueille l’auteur d’un ouvrait qui paraitra en septembre aux éditions Actes Sud. A l’occasion de l’exposition _Paysans designers, un art du vivant,_ le madd-bordeaux accueille Marc-André Selosse autour de son livre _L’origine du monde, une histoire naturelle du sol_ _à destination de ceux qui le piétinent_. Marc André Selosse est professeur, université de Montpellier II, Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive du CNRS.

Gratuit – nombre de place limité – sur réservation

2021-10-01T19:00:00 2021-10-01T20:00:00

