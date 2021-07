Clairac Clairac Clairac, Lot-et-Garonne Conférence Le siège de Clairac en 1621 par Daniel Christiaens Clairac Clairac Catégories d’évènement: Clairac

Lot-et-Garonne

Conférence Le siège de Clairac en 1621 par Daniel Christiaens Clairac, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Clairac. Conférence Le siège de Clairac en 1621 par Daniel Christiaens 2021-07-31 11:00:00 – 2021-07-31 12:30:00 Salle du Lot Route de la Plage

Clairac Lot-et-Garonne Pour le 400e anniversaire du siège de Clairac par le roi Louis XIII et les armées royales, du 23 juillet au 7 août 1621,

un temps de festivités est organisé par la Société des amis de Clairac et la ville de Clairac.

