Conférence « Le sexe et le cœur » Conférence pour aider les parents ou étudiants à comprendre ce que vivent les jeunes aujourd’hui et les accompagner dans leur découverte de la beauté et du sens de l’amour et de la sexualité. Mercredi 20 mars, 20h30 Couvent des Dominicains, 31400 Toulouse participation libre

Conférence de Valérie Terninck, conseillère conjugale et familiale, fondatrice du mouvement « Parlez-moi d’amour », pour aider les parents ou étudiants à comprendre ce que vivent les jeunes aujourd’hui. La réalité à laquelle les adolescents sont confrontés aujourd’hui est inédite, creusant un fossé avec la génération de leurs parents. Forte de son expérience auprès des jeunes, Valérie Ternynck ne se contente pas d’ouvrir nos yeux à cette réalité, elle invite surtout les parents à un voyage au coeur de leur propre intimité, pour trouver en eux-mêmes le trésor à partager à leur enfant. Donner aux parents les clés d’un dialogue confiant et vrai pour qu’ils puissent ainsi mieux écouter leur enfant, le regarder et l’accompagner dans sa découverte de la beauté et du sens de l’amour et de la sexualité.

