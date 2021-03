Saint-Étienne en ligne Saint-Étienne (conférence) Le service public de santé à l’épreuve de la pandémie : Enseignements et perspectives en ligne Saint-Étienne Catégorie d’évènement: Saint-Étienne

(conférence) Le service public de santé à l’épreuve de la pandémie : Enseignements et perspectives en ligne, 31 mars 2021-31 mars 2021, Saint-Étienne. (conférence) Le service public de santé à l’épreuve de la pandémie : Enseignements et perspectives

en ligne, le mercredi 31 mars à 18:30

Bien avant la survenue de la pandémie de Covid 19, les personnels du service public de santé dans des mobilisations multiples avaient alerté sur les conditions catastrophiques dans lesquelles ils devaient assurer leurs fonctions. A l‘hôpital public surtout : manque de lits, services d’urgences débordant de patients en attente, fuite vers le privé des médecins, gestion néo-managériale et tarification à l’activité comme mode de financement délétère des établissements publics de santé, mais en « ville » aussi avec un maillage avec les acteurs de santé du territoire très peu organisé et promu… La pandémie est venue confirmer tout cela : Absence de masques au début de la pandémie, y compris pour les personnels soignants, manque de respirateurs, de lits, organisation déficiente des tests, et maintenant course d’obstacle pour l’accès aux vaccins… Où en est-on de la crise du service public de la santé ? Que nous apprend sur ce point le développement de la pandémie ? Dans ce contexte quelles perspectives tracer ? C’est à ces sujets que sera consacrée la conférence mensuelle des EA du 31 Mars. Elle s’appuiera sur les travaux et réflexions des « Ateliers pour la refondation du service public hospitalier » ([https://ateliersrefondationhopitalpublic.org/](https://ateliersrefondationhopitalpublic.org/)) dont les économistes atterrés sont co-initiateurs. La séance sera organisée de la manière suivante : Elle sera présidée et animée par Fredérick Stambach médecin généraliste rural à Ambazac (87). Suivront trois présentations pour introduire aux discussions : Fabienne Orsi : Vaccins : des brevets aux patients Nathalie Coutinet : L’industrie pharmaceutique dans la crise Benjamin Coriat : Faire de la santé publique un bien commun : pourquoi comment Ces présentations inaugurales seront suivies d’un débat avec les participants



Où en est-on de la crise du service public de la santé ? Que nous apprend sur ce point le développement de la pandémie ? Dans ce contexte quelles perspectives tracer ? Où en est-on de la crise du service public de la santé ? Que nous apprend sur ce point le développement de la pandémie ? Dans ce contexte quelles perspectives tracer ? en ligne Saint-Etienne Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T18:30:00 2021-03-31T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Étienne Autres Lieu en ligne Adresse Saint-Etienne Ville Saint-Étienne